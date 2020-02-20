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السلطات الألمانية تحقق في فرضية "العمل الإرهابي" بهجوم هاناو

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السلطات الألمانية تحقق في فرضية
Reuters
اطلاق نار في هاناو
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أعلن المدعي العام الألماني، اليوم الخميس، أن السلطات فتحت تحقيقا في فرضية العمل الإرهابي بهجوم هاناو قرب مدينة فرانكفورت جنوب غربي البلاد.

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وقال وزير الداخلية في ولاية هيس الألمانية، إن هناك دوافع كراهية وراء حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة هاناو، مشيرا إلى أن المشتبه به ووالدته عثر عليهما مقتولين بالرصاص في منزله.

وأضاف وزير داخلية هيس، بيتر بوث، أن الجاني كان بحوزته أسلحة بشكل قانوني، وكان يمارس رياضة الرمي.

وأكدت النيابة العامة الألمانية أن منفذ الهجوم على مقهيين في بلدة هاناو، ذو توجهات يمينية متطرفة، موضحة أن التحقيقات توصلت إلى أن هناك قرائن تفيد بأن منفذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كان يتبنى أفكارا يمينية متطرفة.

المصدر: رويترز

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