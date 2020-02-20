أنقرة تطالب ألمانيا بتوضيح حيثيات هجوم هاناو بعد كشف وجود أكراد وأتراك بين الضحايا

أعلنت السلطات الألمانية أن مواطنين أتراك لقو مصرعهم في الهجوم المسلح الذي استهدف مقهيين في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت، فينا قالت صحيفة "بليد" الألمانية أن أكرادا من بين القتلى.

وذكرت السلطات الألمانية أن هجومين استهدفا مقهيين أسفرا عن مقتل 9 اشخاص وجرح عدد آخر من رواد المقهيين.

ووقع هجوم مسلح في بلدة هاناو التابعة لولاية هيسن غربي ألمانيا،.

من جانبه، دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، السلطات الألمانية لبذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات هجوم بلدة هاناو.

وقال قالن في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، اليوم الخميس، "إن العنصرية كالسرطان المتفشي، وننتظر من السلطات الألمانية بذل جهود قصوى لتوضيح كافة حيثيات الحادث".

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن بولاية هيسن، أن هجومين استهدفا مقهيين للشيشة (النارجيلة) في شارعين مختلفين بالبلدة المذكورة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم مغتربون أتراك، وإصابة عدد كبير من رواد المقهيين.

وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن 5 أتراك لقوا مصرعهم في الهجوم المسلح، إلا أن هذه المعلومات لم توثّق بعد من قِبل السلطات الرسمية.

المصدر: الأناضول + بيلد