إيران تشكل لجنة خاصة على أرفع المستويات لمواجهة فيروس "كورونا"

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه تم تشكيل لجنة خاصة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد تضم وزراء ومسؤولين بتوجيه من الرئيس حسن روحاني.

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وأضاف الربيعي أن اللجنة الخاصة ستضم وزراء،الداخلية والصحة والنقل والسياحة، إضافة إلى المتحدث باسم الحكومة وممثل عن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.

ويأتي اجتماع هذه اللجنة عقب وفاة مصابين اثنين بفيروس "كورونا" أمس الأربعاء في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.

كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

المصدر: RT