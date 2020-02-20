روسيا تؤكد إصابة اثنين من مواطنيها على متن السفينة "دايموند برينسيس" بفيروس "كورونا"

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، اليوم الخميس، إصابة اثنين من المواطنين الروس بين ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت السفارة في بيان: "أكد الأطباء بعد الفحص تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا، والحالتان لمصابين من الجنسية الروسية، وسيتم نقلهما إلى المستشفى​​​...".

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هذا وأعلنت السلطات اليابانية، اليوم عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة قبالة ميناء يوكوهاما رهن الحجر الصحي، بعد تفشى الفيروس بين ركابها.

من جهتها أعلنت إندونيسيا أنها ستقوم بإجلاء 74 شخصا من السفينة، وفي هذا الصدد قال، وزير التنمية، مهاجر أفندي، اليوم الخميس، إن بلاده "ملتزمة" بإجلاء 74 من مواطنيها من السفينة السياحية دايموند برنسيس التي ظهر فيها فيروس كورونا والراسية قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.

وأضاف الوزير للصحفيين أن الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعيدهم‭‭للبلاد ‬‬بحرا أم جوا.

وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية أن أربعة إندونيسيين من طاقم السفينة دايموند برنسيس أصيبوا بالفيروس.

ووضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بفيروس "كورونا". وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفيات الخاصة في اليابان.

المصدر: وكالات