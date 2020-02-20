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ترامب: أرقام إصابات فيروس كورونا في الصين ستتحسن

أخبار العالم

ترامب: أرقام إصابات فيروس كورونا في الصين ستتحسن
AFP
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضية، إنه على ثقة من أن الصين "تحاول جاهدة" التصدي لتفشي فيروس "كورونا".

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وأكد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 10 فينيكس: "حسنا، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين للغاية .. أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجيا".

وأعلنت الصين عن انخفاض حاد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" في إقليم هوبي بؤرة التفشي، رغم أن وفاة أكثر من 2000 مصاب جعل الوباء من بين أكبر حالات الطوارئ الصحية العالمية في العقود الأخيرة.

المصدر:رويترز 

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