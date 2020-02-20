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وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس"

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وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس
Reuters
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة رهن الحجر الصحي، بعد تفشى الفيروس بين ركابها.

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وقالت وكالة "NHK" الرسمية نقلا عن مصادر حكومية: "فارق الحياة اثنان من ركاب سفينة دياموند برنسيس السياحية الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا"​​​.

وأشارت القناة إلى أن الراكبين هما رجل وامرأة في الثمانينات من العمر.

من جهتها أكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين المتوفيين ليسا من مواطني روسيا.

ووضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما  الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

المصدر: وكالات 

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