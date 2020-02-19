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رئيس البرلمان التركي يتهم ماكرون بمعاداة الإسلام

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رئيس البرلمان التركي يتهم ماكرون بمعاداة الإسلام
Reuters Umit Bektas
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب
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وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مكافحة "الانفصال الإسلامي"، بأنها معاداة للإسلام.

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "تصريحات ماكرون الذي يفشل السلام في الساحل الإفريقي وليبيا، ويثير الفوضى في العالم الإسلامي، ويقدم السلاح للانقلابي حفتر، حول نيته مكافحة الانفصال الإسلامي، بمثابة معاداة للإسلام".

وأضاف أن "على فرنسا أن تواجه أولا ماضيها العنصري والمليء بالمجازر."

وأرفق شنطوب تغريدته بصورة لمعانقة ماكرون واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وكان ماكرون تعهد بوضع حد لما سماه "التدخل التركي" في شؤون فرنسا و"الانفصالية الإسلامية"، مشددا على أنه "لا يمكن تطبيق القوانين التركية على أراض فرنسية".

وفي كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في مدينة ملوز شمال شرقي فرنسا المعروفة بالحضور القوي للجالية التركية، قال ماكرون: "عدونا هو الانفصالية... الانفصالية الإسلامية تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة".

وأضاف: "على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لهم توجهات انفصالية في الجمهورية الفرنسية".

وأكد ماكرون أن حكومته ستوقف تدريجا استقبال "الأئمة المستقلين" الذين ترسلهم دول أجنبية مثل تركيا والجزائر والمغرب إلى فرنسا، والبالغ عددهم قرابة 300 شخص سنويا، لتبديلهم بأئمة تلقوا تعليمهم داخل فرنسا.

المصدر: لو فيغارو+ الأناضول

 

 

 

 

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