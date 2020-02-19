إسرائيل.. غانتس يرفض دعوة نتنياهو لمناظرة انتخابية متلفزة

قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو منافسه بيني غانتس إلى إجراء أول مناظرة انتخابية في إسرائيل منذ سنوات.

ودعا نتنياهو الذي لم يبد منذ توليه منصبه عام 2009 أي اهتمام بالمشاركة في مناظرات انتخابية متلفزة غانتس، في مقابلة أجرتها معه القناة الـ20 ليلة أمس الثلاثاء، إلى اللقاء و"الحديث للجمهور دون شاشات تلقين وقول الأمور كما هي".

غير أن غانتس بدوره رفض هذه الدعوة، معتبرا إياها مناورة انتخابية، وقال: "هو يكذب، ولن أشارك في هذا الإخفاق".

وأوضح غانتس أن نتنياهو كان يتفادى المشاركة في أي مناظرات منذ أكثر من عقد، ورفض قبيل الانتخابات الأخيرة في سبتمبر دعوته لتنظيم أي مناظرة.

وأعرب غانتس عن ثقته بأن نتنياهو يحاول بهذه المبادرة صرف الاهتمام عن محاكمته التي ستنطلق في 17 مارس.

وشدد نتنياهو في المقابل على أن غانتس يخشى منه، وأن إسرائيل التي تواجه "تحديات هائلة" تحتاج إلى "زعيم قوي وليس إلى جبان".

وإذا نظمت هذه المناظرة فإنها ستصبح الأولى منذ 24 عاما تجمع أبرز متنافسين على كرسي رئيس الوزراء الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية