الصين تلغي اعتماد ثلاثة مراسلين من "وول ستريت جورنال"

قررت الصين إلغاء اعتماد ثلاثة من مراسلي "وول ستريت جورنال" لديها، إثر مقال تحت عنوان "الصين مريض آسيوي حقيقي"، غطت فيه الصحيفة مكافحة الصين كورونا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، أن بلاده طالبت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال"، بالاعتذار العلني ومعاقبة المذنبين لكن لم تتم تلبية هذا المطلب.

وأضاف: "قررت الصين اعتبارا من هذا اليوم إلغاء اعتماد مراسلي "وول ستريت جورنال" الثلاثة في بكين".

وتابع: "نشرت الصحيفة المذكورة في الـ3 من فبراير، مقالة تشوه جهود الحكومة الصينية والشعب الصيني في مكافحة الوباء. كما تجرأ المحررون على إعطاء المقال عنوانا عنصريا مذهلا وهو: "الصين مريض آسيوي حقيقي"، مما تسبب بسخط شديد من جانب الشعب الصيني وإدانة دولية واسعة النطاق. لقد أعرب الجانب الصيني مرات عن احتجاجه للصحيفة، وشرح لهيئة تحريرها موقفه الحازم والعادل وطالبها بالاعتراف بجدية غلطها وضرورة الاعتذار علنا، والتحقيق في الموضوع ومعاقبة المذنبين".

المصدر: نوفوستي