مبعوث ماكرون يدعو أوروبا لمراجعة موقفها من العقوبات ضد روسيا

أعلن بيير ويمون المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتعاون الأمني مع روسيا، والمسؤول عن استئناف الحوار مع موسكو، أن أوروبا قد تضررت جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

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وقال فيمون في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي: "العقوبات الأوروبية أدت لانخفاض تجارتنا، وهذا عموما في جميع أنحاء أوروبا. لقد منحنا بذلك روسيا فرصة طورت بها قطاعها الزراعي نتيجة لهذه العقوبات، الأمر الذي لم ينعكس على فرنسا أو ألمانيا فحسب".

وأشار إلى أن إيطاليا، التي تتمتع بمستوى عال من العلاقات التجارية مع روسيا، غير راضية عن هذا الوضع، وقال: "إيطاليا واحدة من تلك الدول التي تحاول بانتظام اقتراح التفكير في مراجعة الموقف بشأن العقوبات".

وتابع: "لقد تضررنا حقا من هذه العقوبات. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأرقام، فإن التجارة بين روسيا والولايات المتحدة، على العكس من ذلك، قد زادت".

وشدد المسؤول الفرنسي على أن الإجراءات العقابية الأوروبية دفعت روسيا نحو الصين، التي أصبحت شريكا ذا أولوية، على وجه الخصوص، في مجال التكنولوجيات الجديدة.

وقال: "الإجابة التي يمكن أن نقدمها لشركائنا الروس هي الانفتاح، بما في ذلك على الملف الأوكراني... من الآن فصاعدا، سيكون لدينا حجج للبدء في التفكير بتغيير موقفنا بشأن العقوبات".

المصدر: "سبوتنيك"