 
مباشر

تقارير: وزير العدل الأمريكي يفكر بالاستقالة متأثرا بتغريدات ترامب

أخبار العالم

تقارير: وزير العدل الأمريكي يفكر بالاستقالة متأثرا بتغريدات ترامب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/naqx

أفادت وسائل إعلام بأن وزير العدل الأمريكي ويليم بار قد يترك منصبه بسبب خلاف بينه والرئيس دونالد ترامب، على خلفية نشر الأخير تغريدات في "تويتر" عن أنشطة وزارة العدل.

إقرأ المزيد
بعد تصريح وزير العدل.. ترامب يتحدى ويجدد التغريد
بعد تصريح وزير العدل.. ترامب يتحدى ويجدد التغريد

ونقلت "أسوشيتد برس" اليوم الأربعاء عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله، إن بار أبلغ مقربين منه بأنه يدرس إمكانية الاستقالة بسبب "خلاف التغريدات" مع ترامب.

من جانبها، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن بار أبلغ أشخاصا مقربين من ترامب بنيته هذه، وقال أحد المسؤولين إن "لوزير العدل حدوده".

ورجحت الصحيفة أن بار قد ينوي بذلك توجيه تحذير إلى ترامب، آملا في دفع الرئيس إلى الكف عن التعليق علنا على قضايا جنائية تديرها وزارة العدل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه بار الذي يعد حليفا موثوقا لترامب انتقادات نادرة للرئيس على خلفية نشر الأخير تغريدات تندد بمحاكمة المستشار السابق لحملته الانتخابية روجر ستون.

المصدر: أسوشيتد برس + واشنطن بوست

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تمزيق صفقة القرن