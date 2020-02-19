أوزبكستان.. اعتقال 20 شخصا من معتنقي الفكر الإرهابي

أعلنت شرطة أوزبكستان اليوم الأربعاء، عن ضبط خلية ضمت 21 شخصا من معتنقي الفكر المتطرف، على صلة بتنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" الإرهابي، المسؤول عن تفجير مترو بطرسبورغ في روسيا.

وأكدت الشرطة اعتقال عناصر الخلية الـ21 في العاصمة طشقند بتهمة تلقي التدريب والتنقل بهدف ممارسة الأنشطة الإرهابية، موضحة أنهم كانوا ينوون تحويل مبالغ مالية إلى مواطن آخر ينتمي لتنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد"، والسفر إلى سوريا للقتال إلى جانب الإرهابيين.

ويعد تنظيم "كتيبة التوحيد والإسلام" مسؤولا عن التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 16 شخصا في أنفاق مترو مدينة بطرسبورغ الروسية في الثالث من أبريل 2017.

المصدر: نوفوستي