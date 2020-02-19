بومبيو: مستعدون لبدء التفاوض مع إيران في أي لحظة لكن الضغط سيستمر

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استعداد الولايات المتحدة لبدء التفاوض مع إيران فورا، لكن بشرط.

وقال بومبيو للصحفيين اليوم الأربعاء، قبل مغادرته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى المملكة العربية السعودية، إن واشنطن مستعدة لإطلاق التفاوض مع طهران "في أي وقت"، لكن ذلك سيتطلب من الجمهورية الإسلامية "تغيير سلوكها جذريا".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تنوي على أي حال تخفيف إجراءاتها العقابية المتخذة ضد إيران، قائلا، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز": "لا نستعجل، وحملة الضغط ستستمر. الحديث لا يدور فقط عن عقوبات اقتصادية بل عن عزلها (إيران) دبلوماسيا أيضا".

المصدر: رويترز