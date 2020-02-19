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أردوغان: تحذيرات نهائية للحكومة السورية بخصوص إدلب والعملية العسكرية هناك "مسألة وقت"

أردوغان: تحذيرات نهائية للحكومة السورية بخصوص إدلب والعملية العسكرية هناك "مسألة وقت"

أخبار العالم

أردوغان: تحذيرات نهائية للحكومة السورية بخصوص إدلب والعملية العسكرية هناك
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن العملية العسكرية في إدلب"مسألة وقت"، مشيرا إلى أن أنقرة وجهت تحذيرات نهائية للحكومة السورية بهذا الشأن.

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وأضاف في كلمة له أمام البرلمان التركي، أن أنقرة "لم تحقق النتائج المرجوة في محادثاتها مع موسكو بشأن إدلب، والمباحثات بعيدة جدا عن تلبية مطالب تركيا".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده عازمة على جعل إدلب السورية منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا.

يتبع..

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