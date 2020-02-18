سيناتور أمريكي يدافع عن لقائه ظريف

دافع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي، عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مشددا على أهمية اللقاء.

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وكتب ميرفي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، أنه التقى ظريف لأنه يعتقد أنه "من الخطير عدم التحدث مع الخصوم خاصة خلال مرحلة التصعيد"، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي قناة اتصال دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني قبل عامين.

وقدم السيناتور توضيحات حول مضمون اللقاء، قائلا إنه حث ظريف على "ضبط وكلاء إيرانيين في العراق يمكن أن يهاجموا القوات الأمريكية وحلفاءها هناك".

كما قال السيناتور الأمريكي إنه ضغط على ظريف من أجل الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بصورة غير قانونية في إيران، وحثه على وقف الحوثيين عن عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأشار إلى أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران والمتمثلة "في التصعيد الأعمى وغير الاستراتيجي"، تجعل إيران "أكثر قوة وخطورة، وأمريكا أضعف وأقل أمانا".

4/ I wish President Trump would see that value too. Because our current policy of blind, non-strategic escalation is just making Iran more powerful and menacing, and making America weaker and less secure. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 18, 2020

المصدر: RT