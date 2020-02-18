غوايدو يؤيد استمرار عمل "روس نفط" في فنزويلا

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، عن تأييده لاستمرار عمل شركة النفط الروسية "روس نفط" في فنزويلا، مشددا على ضرورة تخليها عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف غوايدو في كلمة ألقاها اليوم أمام الجمعية الوطنية (البرلمان): "لن تغادر "روس نفط" بلادنا. نريدها أن تشارك في تحرير فنزويلا، لا في دعم الدكتاتورية".

وأكد غوايدو، أن المعارضة الفنزويلية معنية ومهتمة بالمستثمرين الأجانب، وقال: "نحن نريد قدوم الاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط في فنزويلا".

وفي وقت سابق من اليوم، أدرجت الولايات المتحدة في قائمتها للعقوبات ضد فينزويلا، شركة Rosneft Trading SA المسجلة في سويسرا، والمتفرعة عن عملاق النفط الروسي "روس نفط".

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وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات استهدفت رئيس مجلس إدارة الشركة ديديو كازيميرو، متهمة الشركة ورئيسها بمساعدة ما وصفته بـ"النظام الفنزويلي غير الشرعي" ورئيسه نيكولاس مادورو عن طريق "التوسط في عملية بيع ونقل الخام الفنزويلي" والتعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.

ويقضي هذا القرار بتجميد جميع أصول Rosneft Trading الخاضعة للسيادة القضائية الأمريكية، فضلا عن منع الأمريكيين من التعامل تجاريا معها.

يذكر أن "روس نفط" مشمولة بـ"القائمة السوداء" الأمريكية المتعلقة بالأحداث الأوكرانية منذ عام 2014، فيما هي بين كبريات شركات النفط والغاز في العالم، وأكبر منتج للنفط في روسيا.

المصدر: نوفوستي