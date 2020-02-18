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روسيا تعلّق دخول الصينيين أراضيها

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روسيا تعلّق دخول الصينيين أراضيها
Sputnik
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قررت السلطات الروسية تعليق دخول المواطنين الصينيين الأراضي الروسية اعتبارا من 20 فبراير، وذلك في إطار إجراءات منع انتشار فيروس "كورونا" في روسيا.

وورد في بيان عن المركز الروسي لمنع عدوى كورونا: "اعتبارا من الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي الموافق للـ20 من فبراير 2020، نعلن تعليق مرور مواطني جمهورية الصين الشعبية عبر الحدود الروسية لغرض العمل والتعليم والسياحية".

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بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق قبول المستندات وإصدار الدعوات للمواطنين الصينيين إلى روسيا بقصد العمل، وتعليق منح التصاريح لتوظيف العمال الأجانب من الصين وتصاريح العمل للصينيين المقيمين خارج روسيا.

وفي وقت سابق قررت روسيا، تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين ابتداء من 3 فبراير بسبب انتشار فيروس "كورونا"، كما تم تقليص عدد الرحلات الجوية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

 

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