الحرس الثوري يتهم الرياض وواشنطن بتزويد "الإرهابيين" في إيران بالأسلحة 

أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، أن "إحدى الدول الرجعية في المنطقة زودت الإرهابيين في جنوب شرق البلاد بـ 3 طائرات محملة بالأسلحة والعتاد".

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وقال باكبور: "إحدى الدول الرجعية في المنطقة زودت إرهابيي تنظيمات جيش العدل وبيجاك والديمقراطي الكردستاني وجماعات أخرى بطائرات عسكرية".

وأضاف: "هم يمتلكون تجهيزات عسكرية متطورة وهذا يعكس الدعم الذي يتلقونه من الولايات المتحدة والسعودية".

وتابع: "قواتنا البرية سددت ضربات قاصمة للإرهابيين خلال الاشتباكات معهم في مختلف المناطق الحدودية".

وشدد باكبور، على أن "القوة البرية للحرس الثوري تقف بكل قواها في مواجهة الإرهابيين، وساهمت وبشكل كبير جدا، في توفير مستوى مقبول للأمن في الحدود شمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد".

المصدر: RT