إسرائيل.. بدء محاكمة نتنياهو بعد أسبوعين من الانتخابات

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد ستبدأ في الـ17 من مارس، أي بعد أسبوعين من إجراء ثالث انتخابات عامة إسرائيلية في أقل من عام.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة العدل إن نتنياهو، يجب أن يحضر الجلسة الأولى التي ستعقدها محكمة القدس الجزائية لسماع الاتهامات الموجهة إليه، على أن تنظر في القضية هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.

وتشمل التهم التي تم إبلاغ المحكمة بها رسميا قبل ثلاثة أسابيع، الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال.

ونتنياهو، متهم بمخالفة القانون عندما قبل هدايا قيمتها 264 ألف دولار يقول الادعاء إنها تشمل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال كبار، ومنح مزايا تفضيلية لجهات إعلامية مقابل تغطية أفضل لنشاطه، والترويج لانتخابه.

ويواجه نتنياهو عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات إذا أدين بالرشوة، وثلاث سنوات في حدها الأقصى إذا أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفي نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي توجه إليه اتهامات جنائية وهو يشغل منصبه، ارتكاب أي أخطاء في قضايا الفساد الثلاث المرفوعة ضده.

وبالإضافة إلى المعركة القضائية، يخوض نتنياهو معركة حياة أو موت سياسي في انتخابات ستجرى في الثاني من مارس بعد اقتراعين غير حاسمين أجريا في أبريل وسبتمبر.

المصدر: رويترز