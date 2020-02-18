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مقتل 14 شخصا وإصابة 500 إثر غاز مجهول في كراتشي

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مقتل 14 شخصا وإصابة 500 إثر غاز مجهول في كراتشي
Reuters
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قتل 14 شخصا، وأصيب 500 آخرون جراء استنشاقهم غازا مجهولا في ميناء مدينة كراتشي الباكستاني.

ووفقا لمنسق وزارة الصحة في مقاطعة السند ظفر مهدي، توفي تسعة أشخاص في مستشفى ضياء الدين، ومات اثنان في المستشفى المدني واثنان في مستشفى كوتيانا ميمو، وواحد في مستشفى برهاني، فيما يعاني حوالي 500 شخص من مشاكل في التنفس، ونقلوا للمستشفيات.

في وقت سابق، تم الإبلاغ عن احتمال حدوث تسرب للغاز عند تفريغ مواد كيميائية من سفينة شحن.

ويتم التحقق في الوقت الراهن، من احتمال تشكل غاز كبريت الهيدروجين في منظومة الصرف الصحي للميناء، واحتمال ظهور غاز غير معروف عند تفريغ حمولة من فول الصويا أو مادة مماثلة.

وقال وزير الإعلام بمقاطعة السند ناصر شاه في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إن السلطات لم تحدد بعد نوع الغاز الذي انتشر في ميناء كراتشي.

المصدر: نوفوستي

 

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