زعيم أكبر دولة إسلامية في عدد السكان تجاوز التسعين ولم يسأم!

تفاعل عدد كبير من النشطاء مع مقطع فيديو لرئيس وزراء ماليزيا، وهو يرقص مع حفيدته وجها لوجه.

وأثنى المعلقون على رئيس الحكومة الماليزية الأكبر سنا في العالم، والذي ناهز الـ 95 عاما، ومع ذلك لم يمنعه الوقار ولا هيبة المنصب ولا الكهولة من المشاركة في الرقص والتمايل مع الأنغام.

رئيس وزراء ماليزيا #مهاتير_محمد(٩٥ عاماً) يرقص مع حفيدته

هذا الرجل العظيم اكبر رئيس وزراء بالعالم سنا .. ومسلم ملتزم دينيًا ..وصاحب انظف يد وأفضل واهم ادارة بلاد بالكرة الأرضية ..

وتبًا لكم ولي !! pic.twitter.com/EpyntQ68bt — ALi AL HUSSIEN©️ (@Alhussienali7) February 18, 2020

وبلغ إعجاب البعض بالمقطع المصور منتهاه، حتى أن أحدهم رأى أن الحياة تبدأ بعد "التسعين"، وعلق آخر قائلا عن مهاتير محمد إنه "تجاوز التسعين حَوْلا ولم يسأم".

المصدر: تويتر