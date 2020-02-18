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زعيم أكبر دولة إسلامية في عدد السكان تجاوز التسعين ولم يسأم!

أخبار العالم

زعيم أكبر دولة إسلامية في عدد السكان تجاوز التسعين ولم يسأم!
Reuters
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تفاعل عدد كبير من النشطاء مع مقطع فيديو لرئيس وزراء ماليزيا، وهو يرقص مع حفيدته وجها لوجه.

وأثنى المعلقون على رئيس الحكومة الماليزية الأكبر سنا في العالم، والذي ناهز الـ 95 عاما، ومع ذلك لم يمنعه الوقار ولا هيبة المنصب ولا الكهولة من المشاركة في الرقص والتمايل مع الأنغام.

وبلغ إعجاب البعض بالمقطع المصور منتهاه، حتى أن أحدهم رأى أن الحياة تبدأ بعد "التسعين"، وعلق آخر قائلا عن مهاتير محمد إنه "تجاوز التسعين حَوْلا ولم يسأم".

المصدر: تويتر

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