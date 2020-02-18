ترشيح تغطية RT المباشرة لمعسكر "أفيفيم" الإسرائيلي المهجور لجائزة دولية

رشح مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام التغطية المباشرة للمعسكر المهجور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لمراسلة RT، داليا النمري، للفوز بجائزة أفضل تغطية للأحداث والأخبار العاجلة.

من جانبها أعربت مديرة RT العربية في حسابها على موقع "تويتر"، عن فخرها بالزميلة، داليا النمري، متمنية لها الفوز بالجائزة الدولية البارزة.

رشح مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام @NYFestivals التغطية المباشرة لمراسلة RT @Dalianamari_rt من معسكر "أفيميم" الإسرائيلي ، للفوز بجائزة "أفضل تغطية للأحداث والأخبار العاجلة". نحن فخورون بداليا، ونحن جميعا في @RTArabic نتمنى لها الفوز! https://t.co/CK6FJg2AEDpic.twitter.com/9rfbJ6l1NC — Maya Manna (@mayamanna) February 18, 2020

وكانت مراسلة RT، داليا النمري قد نقلت في تقرير مفصل ومباشر من معسكر "أفيفيم" شمالي إسرائيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حالة المعسكر المهجور، والذي تم إخلاؤه بالكامل، بعد استهداف حزب الله اللبناني للمنطقة بقذيفتين مضادتين للدروع.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين، جراء استهداف آلية عسكرية عند طريق معسكر "أفيفيم"، كذلك نقلت النمري، صورة المعسكر الخالي تماما من الجنود، وبه كل أمتعة الجنود والأبواب مفتوحة، وبقايا أسلحة وذخائر متروكة.

وكان المشهد مدهشا لداليا النمري، التي صرحت في تقريرها بأنها تشاهد هذا المنظر للمرة الأولى (على الرغم من نقلها تقارير من أماكن مختلفة، بما فيها حدود قطاع غزة)، حيث توجد معدات الجنود، والذخيرة الحية متروكة هكذا.

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والمراسلة داليا عصام النمري من مواليد مدينة القدس، التحقت بجامعة بيرزيت، وحصلت منها على درجة البكالوريوس في الإذاعة والتلفزيون عام 2005، والتحقت بالعمل في RT عام 2014، كمراسلة لتغطية أحداث القدس، وداخل الخط الأخضر.

يذكر أن جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام معنية بتكريم مضمون الأعمال الفنية بصرف النظر عن مدة العمل أو نوعه، حيث تشمل جوائز المهرجان صناعتي التلفزيون والسينما، وتحتضن أعمالا من أكثر من 50 دولة، تعكس كافة الاتجاهات العالمية الراهنة، وتشجع الأجيال القادمة من رواة القصص، عبر التعرف على المبتكرين في مجموعات الفئات الـ 14 للمسابقة: البرامج الإخبارية، التقارير الإخبارية/المنوعة، البرامج الرياضية، الوثائقية، برامج الترفيه، عروض الترفيه الخاصة، مهارات البرامج، الدعاية/ تعريفات وافتتاحيات القنوات، المقاطع الترويجية/التعريفية، المهن المتاحة، البث المباشر، الأفلام الطلابية، دعاية المؤسسات، ومهارات الأفلام.

وتتخذ جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام شعار التكامل والنزاهة في تكريم العمل الذي يتسم بالجدية والحرفية، حيث تكرّم الأفرع الست للمسابقات المحتوى الاستثنائي والمبتكر، الذي تنتجه الدول من جميع القارات، وينتشر ويروج له على جميع المنصات الإعلامية. حيث تقدر المسابقة إنجازات الموهوبين من الرجال والنساء، الذين يشكلون المجتمع الإبداعي من جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT