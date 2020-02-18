باكستان تؤكد فرار عضو بارز من "طالبان" من السجن بشكل مريب

أكدت الداخلية الباكستانية فرار عضو بارز بحركة "طالبان"، كان أعلن وبرر هجوم عام 2012 على ملالة يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل، والغريب أنه فر بعد أيام من كشفه ذلك عبر وسائل التواصل.

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وزعم إحسان الله إحسان، المتحدث السابق باسم حركة "طالبان" الباكستانية على "تويتر" أنه هرب من سجنه ثم أعلن ذلك في رسالة صوتية إلى وسائل إعلام باكستانية في وقت سابق من فبراير الجاري قبل فراره من السجن.

واحجم الجيش الباكستاني الذي احتجز إحسان لمدة 3 سنوات عن التعليق، لكن وزير الداخلية إعجاز شاه، قال للصحفيين في رده على تقرير هروبه "هذا صحيح. هذا صحيح".

وأضاف ردا على أسئلة بشأن جهود تعقبه "ستسمعون أنباء سارة".

وأبلغ إحسان صحفيا من "رويترز" عبر الهاتف أنه غادر باكستان ووصل إلى تركيا برفقة زوجته وأطفاله. وأوضح أنه كان قد سلم نفسه للجيش وفقا لاتفاق، وأنه هرب فقط لأن الجيش لم يلتزم بالاتفاق المذكور.

وشكك محللون وخبراء باكستانيون في التشدد الإسلامي في صحة زعم إحسان بأنه تمكن من الهرب. وتكهن الخبراء بأنه من المحتمل أنه أصبح أداة للدولة، وأن التقارير عن فراره قد تكون حيلة لزرعه مجددا بين المتشددين بغرض التجسس عليهم.

المصدر: "رويترز"