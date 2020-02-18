فنزويلا تعلق رحلات شركة طيران برتغالية بعد اتهامها بنقل متفجرات

علقت كاراكاس أمس الاثنين لتسعين يوما رحلات شركة الطيران البرتغالية "تاب" إلى فنزويلا بعدما اتهمتها بالسماح لأحد أقرباء المعارض خوان غوايدو بنقل متفجرات على متن طائرة.

وكتب وزير النقل الفنزويلي هيبوليتو أبرو عبر "تويتر": "نظرا للمخالفات الخطيرة التي ارتكبت على متن الرحلة رقم (تي بي 173) وطبقا لمعايير الطيران المدني الوطني، تعلق عمليات شركة الطيران تاب باتجاه أراضينا لتسعين يوما".

وقبيل هذا الإعلان قال الوزير لصحافيين، إن السلطات أطلقت "إجراءات إدارية" ضد شركة الطيران، يمكن أن تفضي إلى فرض "غرامة" و"تعليق" مؤقت إن لم يكن "تعليقا دائما" لعملياتها.

إقرأ المزيد

وكان رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديوسدادو كابيلو الرجل الثاني في السلطة، قد صرح بأن خوان ماركيز، خال خوان غوايدو، سافر مع ابن شقيقه العائد من جولة شملت الولايات المتحدة وأوروبا، وأوقف الثلاثاء عند وصوله إلى فنزويلا بعد العثور بحوزته على متفجرات أخفيت في أشياء مختلفة.

واتهم كابيلو شركة الطيران البرتغالية "بانتهاك المعايير الدولية" عبر "السماح (لماركيز) بنقل متفجرات" وبإخفاء هوية خوان غوايدو على لائحة المسافرين.

ويتحدث المدافعون عن ماركيز عن "فبركة خبيثة" للوقائع.

ورد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا، الذي يزور الهند بالقول إن الاتهامات الصادرة عن فنزويلا "لا معنى لها"، معبرا عن أمله في "تسوية هذا الحادث بسرعة"، وأعلنت لشبونة الجمعة فتح تحقيق في القضية.

وكان خوان غوايد تحدى منعا من مغادرته الأراضي الفنزويلية، وقام بجولة شملت كولومبيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة بين 19 يناير و11 فبراير.

المصدر: أ ف ب