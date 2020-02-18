السلطات التركية تأمر باعتقال 228 شخصا للاشتباه في صلاتهم بغولن

أصدر الادعاء التركي اليوم الثلاثاء أمرا باعتقال 228 شخصا على خلفية الاشتباه في صلاتهم بشبكة يديرها رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" إن ممثلي الادعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا، من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في إقليم إزمير غرب البلاد، لكنها تشمل 43 إقليما.

وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة باعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

والحملة الأمنية على من يعتقد أنهم من أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة، مستمرة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل خلاله 250 شخصا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبها بهم.

وأمرت السلطات منذ محاولة الانقلاب بسجن نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.

وينفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.

المصدر: "رويترز"