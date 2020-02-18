مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر

أعلن مسؤولون أن 23 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم يوم الاثنين، في تدافع عندما هرع لاجئون نيجيريون للحصول على طعام وملابس من مركز اجتماعي في النيجر على حدود البلدين.

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وقال مسؤولون إقليميون نيجيريون، إن اللاجئين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في بلدة ديفا.

وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 250 ألف نازح يقيمون في المنطقة فروا من هجمات جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة وجماعات مسلحة أخرى في شمال شرق نيجيريا.

وتقاتل "بوكو حرام" منذ عقد لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة، ونفذت غارات متكررة في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

المصدر: "رويترز"