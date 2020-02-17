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إيران: ننسق مع أوكرانيا لإرسال الصندوق الأسود لطائرتها إلى دولة ثالثة

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إيران: ننسق مع أوكرانيا لإرسال الصندوق الأسود لطائرتها إلى دولة ثالثة
Reuters IRIB VIA WANA/Handout via REUTERS
الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية - أرشيف
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كشف وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، عن احتمال إرسال بلاده الصندوق الأسود التابع للطائرة الأوكرانية إلى دولة ثالثة بالتنسيق مع كييف.

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وقال في مؤتمر صحفي: "في حال لم نتمكن من تحليل معلومات الصندوق الأسود في إيران يحتمل أن نقوم بإرساله إلى دولة ثالثة تعترف بالقوانين الإيرانية، ويتم تحليله بالتنسيق مع أوكرانيا".

وأضاف، أن "هيئة الطيران المدني تعمل على تأمين معدات تمكنها من تحليل معلومات الصندوق"، في إشارة إلى طلب قدمته الحكومة الإيرانية في وقت سابق إلى فرنسا والولايات المتحدة.

ولم يذكر إسلامي الدولة التي يمكن إرسال الصندوق الأسود إليها، لكن كندا طلبت من إيران إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت الماضي، عن "رفض بلاده إرسال الصندوق خارج إيران رغم إقراره بعدم تمكن طهران من قراءته".

ويأتي إعلان الجمهورية الإسلامية عن إمكانية إرسال الصندوق إلى دولة ثالثة، بعد يومين من إجراء أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني اليكسي دانيلوف، مباحثات حول الطائرة الأوكرانية في طهران مع نظيره الإيراني علي شمخاني.

المصدر: RT

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