المعارضة التركية تتهم أردوغان بالارتباط مع غولن

رفع كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالارتباط بالواعظ الإسلامي فتح الله غولن وبتنظيم "فيتو" الذي يتزعمه.

وكتب جلال تشيليك، محامي الدفاع عن حزب الشعب الجمهوري، في تغريدة على "تويتر" أنه: "بتكليف من رئيس الحزب كليتشدار أوغلو، رفعنا دعوى قضائية ضد رجب طيب أردوغان بقيمة 5 قروش. وتقول الدعوى التي رفعناها، إننا سنثبت علاقة (أردوغان) مع حركة غولن، وسنجعله يأسف لأنه رفع بنفسه دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو".

في وقت سابق، اتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، بالتواطؤ مع تنظيم "فيتو" وهو ما سمح لأنصار هذا التنظيم بشغل مناصب رفيعة وعليا في الدولة.

ووفقا لكليتشدار أوغلو، روج الحزب الذي يتزعمه أردوغان، في البرلمان للقوانين التي أعدها تنظيم "فيتو"، كما ساعد قادة التنظيم على التستر والاختباء في الخارج، هربا من العدالة التركية.

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بعد ذلك رفع أردوغان دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو، وطالبه بتعويض الضرر المعنوي بمبلغ 500 ألف ليرة تركية (82 ألف دولار).

يذكر أن مجموعة من جنود وضباط الجيش التركي، حاولت تنفيذ عملية انقلاب في يوليو 2016. ووقعت المواجهة الرئيسية بين الانقلابيين وأنصار أردوغان، في اسطنبول وأنقرة، وقتل خلالها 250 شخصا، دون حساب القتلى من الانقلابيين، كما سقط أكثر من ألفي جريح.

واتهمت سلطات أنقرة، الداعية الإسلامي فتح الله غولن وتنظيم "فيتو"، بالإعداد للانقلاب.

المصدر: تاس