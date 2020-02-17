عضو بحزب العدالة والتنمية لـRT: التركيز على إدلب سيكون مكلفا لروسيا وتركيا

قال عضو حزب العدالة والتنمية عمر الفاروق، إن العلاقات الروسية التركية وصلت إلى مرحلة متقدمة، معتبرا أن التركيز على إدلب بدلا من العملية السياسية بسوريا سيكون مكلفا للبلدين.

ولفت الفاروق في حديث خاص لـRT، إلى أن بعض الأطراف تدفع بتركيا نحو التقدم في إدلب لكن تركيا لا تريد ذلك.

وفي الشأن الليبي، رأى الفاروق، أنه كان من الأجدى أن يحل الطرفان الأتراك والروس نقاط الخلاف فيما بينهما بطريقة سلسة.

المصدر: RT