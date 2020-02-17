 
مباشر
عاجل
لافروف: الغرب في مؤتمر ميونخ للأمن كان يوجه أصابع الاتهام بشكل رئيسي الى الصين

مصدر في الناتو: الحلف لا ينوي تقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب

أخبار العالم

مصدر في الناتو: الحلف لا ينوي تقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/na75

أبلغ مصدر في حلف الناتو وكالة أنباء "تاس" أن الحلف لا ينوي تقديم الدعم العسكري لأنقرة في حال قيامها بعملية عسكرية في شمال سوريا.

إقرأ المزيد
الأمين العام للناتو: ندعم تركيا بغض النظر عن تطورات إدلب
الأمين العام للناتو: ندعم تركيا بغض النظر عن تطورات إدلب

وقال المصدر، وهو دبلوماسي يعمل في بعثة إحدى الدول الأعضاء في مقر الحلف ببروكسل، إن "دول الناتو لن تدعم تفعيل البند الخامس بسبب مقتل عسكريين أتراك في إدلب مطلع فبراير"، مشددا على أن الحلف "لا ينظر في إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لتركيا في حال القيام بعملية في هذه المنطقة".

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!