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عمران خان: سيفوز أردوغان لو خاض الانتخابات المقبلة في باكستان!

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عمران خان: سيفوز أردوغان لو خاض الانتخابات المقبلة في باكستان!
AFP
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اهتمت وسائل إعلام تركية بمقطع فيديو لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وهو يعبر عن ثقته في أن أردوغان لو خاض الانتخابات المقبلة في باكستان فسيفوز.

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ونقل موقع "ترك برس" عن عمران خان، أن ما ذهب إليه يعود إلى الحفاوة التي لقيها الرئيس التركي أثناء الكلمة التي ألقاها في البرلمان الباكستاني.

وذكر المصدر ذاته، أن رئس الوزراء الباكستاني، قال إنه يشاهد للمرة الأولى في حياته تصفيق مؤيدي الحكومة الباكستانية في البرلمان وأولئك الذين يعارضونها في نفس الوقت.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد "حضر الجلسة المشتركة للمجلس الوطني ومجلس الشيوخ في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على هامش زيارة رسمية قام بها للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي الباكستاني رفيع المستوى".

المصدر: ترك برس

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