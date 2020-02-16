ترامب يقود "وحشه" على حلبة دايتونا 500

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباق "دايتونا 500" الشهير للسيارات في فلوريدا حيث قاد سيارته الليموزين الملقبة بـ"الوحش"، على مضمار السباق.

وحظي ترامب بدور رئيس السباق وأعطى شارة انطلاقه، بعد أن طاف بسيارته The Beast، عدة دورات على المضمار.

President @realDonaldTrump takes a few laps around Daytona International Speedway. pic.twitter.com/H2shfXbqYk — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 16, 2020

وكان اتحاد سباقات السيارات في الولايات المتحدة "ناسكار" قد وصف ترامب بـ"المشير العظيم" لسباق "دايتونا".

المصدر: وكالات