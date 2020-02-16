مقتل أربعة أشخاص بتحطم طائرة جنوب فرنسا

أفادت قناة "فرانس 3"، بتحطم طائرة سياحية صغيرة في جنوب فرنسا، ومقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها.

وذكرت القناة، أن الطائرة انطلقت من مدينة أنغوليم، وسقطت لتتحطم على بعد بضعة كيلومترات شمال مدرج مطار ميلاو – لارزاك (في مدينة كريسيل)، في حوالي الساعة 13.00.

وأشارت القناة، إلى أن الطيار، ولأسباب غير معروفة، فقد السيطرة على طائرته التي أخذت بالاحتراق عند هبوطها، مما أدى إلى مقتله والركاب الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة.

⚠️ Accident mortel d’un #PA28 survenu ce jour vers 13h à #Creisseles / 3 enquêteurs @BEA_Aero se rendent sur place et seront sur site demain matin. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) February 16, 2020

وقالت القناة، إن المكتب الفرنسي للتحقيق في حوادث الطيران، أرسل مجموعة من خبرائه إلى مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي