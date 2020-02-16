مباحثات بين طهران وأنقرة حول سوريا عقبتها تصريحات لروحاني موجهة لأردوغان

أجرى وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في ميونخ، ركزت على سبل وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية.

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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية اليوم الأحد بأن الوزيرين بحثا، خلال اللقاء الذي عقد أمس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، "العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة السورية وإجراءات الولايات المتحدة في العراق والمنطقة".

وجاء هذا اللقاء في ظل التصعيد العسكري في إدلب بين الجيش السوري، والقوات التركية.

المصدر: إرنا