"أميرة الماس".. دولتان جديدتان تنويان إجلاء مواطنيهما من السفينة الموبوءة بـ"كورونا"

أعلنت كندا وكوريا الجنوبية عن نيتهما إجلاء مواطنيهما العالقين على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية التي وضعت قيد الحجز الصحي قبالة سواحل اليابان بسبب تفشي فيروس "كورونا" فيها.

وأكدت الحكومة الكندية، في بيان صدر عنها في ساعات متأخرة من أمس السبت، أنها خصصت طائرة لإجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة الراسية قبالة ميناء يوكوهاما الياباني منذ الثالث من فبراير، موضحة أن الكنديين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك لن يسمح لهم بالصعود إلى متن الطائرة وسينقلون بدلا عن ذلك إلى مستشفيات يابانية لتلقي العلاج المناسب.

أما بخصوص المسافرين الكنديين الذين سيعودون إلى وطنهم، فسوف يضطرون إلى الخضوع لحجز صحي لمدة 14 يوما بغية التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

من جانبه، أعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، بارك نينغ هو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأحد، أن حكومة سيئول ستجلي أيضا من "أميرة الماس" مواطنيها الذين يرغبون في ذلك في حال أثبتت الفحوصات التي تجريها اليابان عدم إصابتهم بالفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه في العالم 1600 شخص.

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ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة وهونغ كونغ الصينية عن نيتهما إرسال طائرات لإجلاء مواطنيهما من السفينة التي تقل على متنها نحو 3.7 ألف شخص وسجلت فيها حتى الآن 355 حالة إصابة بالفيروس الخطير.

المصدر: رويترز