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ماكرون يعرب عن "نفاد صبره" لعدم تفاعل ميركل مع الإصلاحات الأوروبية

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ماكرون يعرب عن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "نفاد صبره" من نقص تفاعل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الفكرة الأوروبية، ومشاريعه الإصلاحية لأوروبا، مؤكدا فتور العلاقة معها.

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وقال للصحفيين خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "لست محبطا، ولكن صبري بدأ ينفد"، داعيا إلى "أجوبة صريحة" من الثنائي الفرنسي الألماني في ظل الانكفاء الأمريكي وتوسع الصين.

وأضاف: "الحل في السنوات المقبلة يكمن في التقدم بشكل أسرع في ما يخص عناصر السيادة الأوروبية، على غرار الدفاع، بينما تبدو المستشارة الألمانية حذرة بالخصوص بسبب اعتياد ألمانيا على الانضواء ضمن حلف شمال الأطلسي منذ إنشائه عقب الحرب العالمية الثانية والتقليد المسالم الموروث نتيجة جرائم النازية".

وحث ماكرون ميركل على اعتماد "ديناميكية جديدة للمغامرة الأوروبية" في ظل التشكيك المتزايد، في وقت تلاقي برلين ببرود مقترحاته الهادفة إلى بناء أوروبا "قوية".

المصدر: أ ف ب

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