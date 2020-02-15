أردوغان: "صفقة القرن" ليست سوى تهديدا للسلام بالمنطقة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، "ليست سوى تهديدا للسلام" في المنطقة.

وأضاف: "ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو جميع أعضائها إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطة".

وأشار إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لا تقبل خطة السلام المزعومة" مشيرا إلى أن بهذا الموقف سيتم تحقيق النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير الماضي عن "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد صفقة ترامب على "حق إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها، وضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية"، في إجراءات أحادية تتجاهل الحقوق الفلسطينية.

المصدر: وكالات