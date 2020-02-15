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أنقرة تعلق على رسائل تهديد السفير الروسي لديها

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أنقرة تعلق على رسائل تهديد السفير الروسي لديها
Sputnik
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أكدت أنقرة لموسكو عقب محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في تركيا.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صادر اليوم: "بصدد التهديدات الموجهة للسفارة الروسية في تركيا، أكد الجانب التركي، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والموظفين العاملين فيها".

وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرخوف لوكالة سبوتنيك الناطقة بالتركية، بأن تفاقم الوضع في إدلب تسبب في هستيريا معادية لروسيا على شبكات التواصل الاجتماعي التركية، وأشار إلى تلقيه شخصيا، كيلا من التهديدات.

المصدر: نوفوستي

 

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