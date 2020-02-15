لافروف: علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وذلك لا يعني أننا يجب أن نتفق حول كل شيء

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة جيدة جدا، رغم نقاط الخلاف بين البلدين.

- لافروف: يتم انتهاك سيادة سوريا بشكل فادح شرق الفرات

- لافروف: التواصل مع تركيا على مختلف المستويات مستمر كي يتم تنفيذ الاتفاقات

- لافروف يجدد الدعوة لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

- لافروف: التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية

- لافروف: يجب دعم المقاربة بين الأطراف الليبية لإعادة إعمارها