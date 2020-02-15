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لافروف: يتم انتهاك سيادة سوريا بشكل فادح شرق الفرات

لافروف: علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وذلك لا يعني أننا يجب أن نتفق حول كل شيء

أخبار العالم

لافروف: علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وذلك لا يعني أننا يجب أن نتفق حول كل شيء
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة جيدة جدا، رغم نقاط الخلاف بين البلدين.

- لافروف: يتم انتهاك سيادة سوريا بشكل فادح شرق الفرات

- لافروف: التواصل مع تركيا على مختلف المستويات مستمر كي يتم تنفيذ الاتفاقات 

- لافروف يجدد الدعوة لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن

- لافروف: التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية

- لافروف: يجب دعم المقاربة بين الأطراف الليبية لإعادة إعمارها

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