لافروف: علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وذلك لا يعني أننا يجب أن نتفق حول كل شيء
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونخ للأمن، أن العلاقات بين موسكو وأنقرة جيدة جدا، رغم نقاط الخلاف بين البلدين.
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