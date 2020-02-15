لشبونة تحقق في اتهام فنزويلا شركة الطيران البرتغالية بالتواطؤ مع غوايدو

أعلنت لشبونة بدء التحقيق في التهم الفنزويلية لشركة الطيران البرتغالية "تاب"، بالسماح لأحد المقربين من المعارض خوان غوايدو، بنقل متفجرات على متن إحدى طائراتها.

وقالت وزارة الداخلية البرتغالية، إنها أمرت "بعد إعلان السلطات الفنزويلية عن كشف ثغرة أمنية خلال رحلة قادمة من لشبونة، بالتحقيق لمعرفة ما حدث".

وأكد رئيس الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديوسدادو كابيلو الرجل الثاني في السلطة، أن خوان ماركيز عم خوان غوايدو، سافر مع ابن شقيقه العائد من جولة شملت الولايات المتحدة وأوروبا، وأوقف الثلاثاء عند وصوله إلى فنزويلا بعد العثور بحوزته على متفجرات أخفيت في أمتعته.

واتهم كابيلو شركة الطيران البرتغالية "بانتهاك المعايير الدولية"، عبر "السماح لماركيز بنقل متفجرات"، وإخفاء هوية خوان غوايدو على لائحة المسافرين.

من جهته، صرح وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا، بأنه "تم تسهيل صعود النائب خوان غوايدو على متن الطائرة بهوية مزورة، وهذه مخالفة واضحة لتعليمات التعرف على هويات الركاب"، بينما قام ماركيز "بنقل مواد محظورة ومنتجات قابلة للانفجار في انتهاك خطير لمعايير سلامة الرحلات الجوية".

وعبر أريازا عن "إدانته للمخالفات الخطيرة التي ارتكبتها شركة الطيران "تاب".

ورد وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا الذي يزور الهند، بالقول: "الاتهامات الصادرة عن فنزويلا "لا معنى لها"، معبرا عن أمله في "تسوية هذا الحادث بسرعة".

وكان خوان غوايدو، تحدى منع مغادرته الأراضي الفنزويلية وقام بجولة شملت كولومبيا، وأوروبا، وكندا، والولايات المتحدة، بين 19 يناير و11 فبراير.

المصدر: أ ف ب