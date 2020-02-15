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سلاح الجو الأمريكي يفيد بانفجار صاروخ سوفيتي في الفضاء

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سلاح الجو الأمريكي يفيد بانفجار صاروخ سوفيتي في الفضاء
Sputnik
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أفاد سرب مراقبة الفضاء رقم 18 في سلاح الجو الأمريكي، بأن إحدى مراحل الصاروخ السوفيتي حامل المركبات "تسيكلون-3"، تفتت ودمرت في المدار، وذلك بعد 29 عاما من إطلاقها وإنهائها مهامها.

وجاء في بيان صدر عن السرب: "يؤكد سرب مراقبة الفضاء الكوني رقم 18، أن ظاهرة تفتت الصاروخ السوفيتي SL-14 حدثت في 12 فبراير 2020، في تمام الساعة العاشرة و46 دقيقة بالتوقيت العالمي المنسق (13:46 بتوقيت موسكو). ونحن نتابع حركة 75 قطعة من بقايا هذا الصاروخ. ولا يوجد ما يدل على أن سبب تحطم الصاروخ، كان اصطدامه بجسم فضائي آخر".  

وتم تصميم هذا الصاروخ في السبعينات من القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي، وكان مخصصا لنقل الأجسام الفضائية إلى مدارات حول أرضية منخفضة ومتوسطة.

المصدر: news.mail.ru

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