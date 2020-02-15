سلاح الجو الأمريكي يفيد بانفجار صاروخ سوفيتي في الفضاء

أفاد سرب مراقبة الفضاء رقم 18 في سلاح الجو الأمريكي، بأن إحدى مراحل الصاروخ السوفيتي حامل المركبات "تسيكلون-3"، تفتت ودمرت في المدار، وذلك بعد 29 عاما من إطلاقها وإنهائها مهامها.

وجاء في بيان صدر عن السرب: "يؤكد سرب مراقبة الفضاء الكوني رقم 18، أن ظاهرة تفتت الصاروخ السوفيتي SL-14 حدثت في 12 فبراير 2020، في تمام الساعة العاشرة و46 دقيقة بالتوقيت العالمي المنسق (13:46 بتوقيت موسكو). ونحن نتابع حركة 75 قطعة من بقايا هذا الصاروخ. ولا يوجد ما يدل على أن سبب تحطم الصاروخ، كان اصطدامه بجسم فضائي آخر".

#18SPCS confirmed that the breakup of SL-14 R/B (#21656, 1991-056B) occurred on Feb 12, 2020, @ 1046 UTC. Tracking 75 associated pieces - no indication caused by collision. — 18 SPCS (@18SPCS) February 14, 2020

وتم تصميم هذا الصاروخ في السبعينات من القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي، وكان مخصصا لنقل الأجسام الفضائية إلى مدارات حول أرضية منخفضة ومتوسطة.

المصدر: news.mail.ru