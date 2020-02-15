اكتشاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في تايلاند والإجمالي 34

كشف مسؤول في وزارة الصحة التايلاندية اليوم السبت، عن تسجيل بلاده حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات في هذا البلد الآسيوي إلى 34 منذ يناير الماضي.

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وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض فى مؤتمر صحفي اليوم، إن الفيروس أصاب امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 35 عاما تعمل فى القطاع الطبي، وأصيبت بالعدوى بسبب تعاملها مع أحد المرضى.

وشفي 14 مصابا من هذا الفيروس في هذا البلد وعادوا إلى منازلهم، وأودى الفيروس بحياة أكثر من 1500 شخص فى الصين، لكن تايلاند لم تسجل أي وفيات جراء الإصابة به حتى الآن.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" المستجد بالبر الصيني إلى 1523 حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.

المصدر:"رويترز"