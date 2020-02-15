صحيفة: واشنطن تعتزم إجلاء مواطنيها من سفينة عالقة في اليابان بسبب "كورونا"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن ستجلي بعض المواطنين الأمريكيين من سفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، بعد تأكد حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين ركابها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن هنري والكي، مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز، إن من سيتم إجلاؤهم من المواطنين وأفراد أسرهم، سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

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ووضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

المصدر: "رويترز"