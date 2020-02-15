وسط هواجس تتعلق بالظروف الجوية.. إثيوبيا ترجئ الانتخابات التشريعية أسبوعين

أعلنت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا أمس الجمعة، أنها تعتزم تنظيم الانتخابات التشريعية المنتظرة بشدة في البلاد في 29 أغسطس، في تأجيل لمدة أسبوعين عن الموعد المحدد أساسا.

إقرأ المزيد

وقالت رئيسة المفوضية برتكان مديقسا في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إنه "وفقا لأحكام القانون، قررنا تغيير موعد الانتخابات إلى 29 أغسطس".

وأضافت: "سنعمل مع الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية للتقليل من تأثير موسم الأمطار في الجدول الزمني للانتخابات".

لكن هذا الإرجاء القصير الأمد لا يلبي مطلب المعارضة، لأن موسم الأمطار في إثيوبيا يكون في أغسطس في منتصفه، الأمر الذي ينعكس سلبا على إقبال الناخبين بسبب وعورة الطرق في أنحاء كثيرة من البلاد خلال هذه الفترة.

وتعتبر هذه الانتخابات خطوة حاسمة في عملية الانتقال السياسي التي يحاول رئيس الوزراء أبي أحمد (43 عاما)، الحائز على جائزة نوبل للسلام 2019، إنجازها في بلد يشهد أعمال عنف قبلية متزايدة.

ويأمل أبي الذي تولى منصبه في أبريل 2018 بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أن يمنحه الناخبون في هذا الاستحقاق تفويضا كافيا لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يخطط لها.

وحسب رئيسة مفوضية الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية ستنطلق في 28 مايو على أن تصدر النتائج النهائية قبل 8 سبتمبر.

المصدر: أ ف ب