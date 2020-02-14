السجن 6 أشهر لصينية "اقتحمت" مقر ترامب الصيفي

حكمت المحكمة على الصينية تشينغ ليو، التي حاولت أمس الدخول إلى مارا لاغو، مقر الإقامة الصيفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسجن لمدة 6 أشهر لإبدائها المقاومة خلال اعتقالها.

وفي ذات الوقت لم تدان هذه السيدة الصينية، البالغة من العمر 56 عاما، بتهمة محاولة الدخول المتعمد إلى المقر الرئاسي.

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وقالت صحيفة "بالم بيتش بوست" يوم الجمعة، إن القاضي حظر على الصينية المذكورة الاقتراب مسافة تقل عن ميل واحد من مار لاغو.

وهذه الصينية الثانية التي تحاول دخول مارا لاغو، حيث كانت المحاولة الأولى مطلع أبريل، وقامت بها امرأة تحمل جوازي سفر صينيين، وأربعة هواتف محمولة، ومحرك أقراص محمول به برامج ضارة.

وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بعد إدانتها بتهمة الدخول غير المشروع إلى أملاك خاصة، والإدلاء بشهادة زور.

المصدر: نوفوستي