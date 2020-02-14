مادورو يتهم كولومبيا بتدريب مرتزقة لمهاجمة بلاده

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الكولومبية بأنها تقدم الدعم لجماعات من المرتزقة تعتزم مهاجمة بلاده.

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وقال مادورو في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "تخضع مجموعات من الإرهابيين والمرتزقة للتدريب في كولومبيا، بهدف إشعال الحرب ضد فنزويلا مدعومة من رئيس كولومبيا إيفان دوكي"، مشيرا مع ذلك إلى أنه يؤيد إعادة العلاقات مع بوغوتا.

وجدد مادورو الدعوة للجميع في كولومبيا لتطبيع العلاقات واستعادة كل القنوات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، شريطة أن يقوم ذلك على الاحترام المتبادل.

المصدر: تاس