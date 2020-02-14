شاهد.. إيران تحاكي اغتيال سليماني و"الانتقام المؤلم" بالرسوم المتحركة

نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو كارتونيا لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، ورد طهران العسكري عليه.

ويبدأ الفيديو الذي نشرته وكالة "فارس" شبه الرسمية تحت عنوان "الانتقام المؤلم" بلقطات تظهر اغتيال سليماني بضربات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.

ثم يظهر الفيديو تجمعات شعبية أقيمت في طهران لتشييع أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، والضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، وهي لم تؤد إلى سقوط قتلى بين العسكريين الأمريكيين لكنها ألحقت إصابات دماغية بنحو 100 منهم.

ويختتم الفيديو بتصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن إيران وجهت بتلك الضربات "صفعة" للولايات المتحدة ويجب وضع حد لـ"التواجد الأمريكي الفاسد" في المنطقة.

المصدر: RT