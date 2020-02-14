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بعد تصريح وزير العدل.. ترامب يتحدى ويجدد التغريد

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بعد تصريح وزير العدل.. ترامب يتحدى ويجدد التغريد
Reuters JRB
وزير العدل الأمريكي وليام بار والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة رد فيها على تصريحات وزير العدل في حكومته وليام بار، الذي قال إن ترامب يعرقله في عمله، بنشر تغريدات تخص نشاط وزارته.

ونشر ترامب تغريدة أكد فيها أن القانون يمنحه حق التدخل في القضايا الجنائية، بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وجاءت تغريدة ترامب بعد أن كان بار قد حثه على وقف التغريد بشأن قضايا جنائية تديرها وزارة العدل.

المصدر: RT

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