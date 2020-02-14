بعد تصريح وزير العدل.. ترامب يتحدى ويجدد التغريد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة رد فيها على تصريحات وزير العدل في حكومته وليام بار، الذي قال إن ترامب يعرقله في عمله، بنشر تغريدات تخص نشاط وزارته.

ونشر ترامب تغريدة أكد فيها أن القانون يمنحه حق التدخل في القضايا الجنائية، بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

“The President has never asked me to do anything in a criminal case.” A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020

وجاءت تغريدة ترامب بعد أن كان بار قد حثه على وقف التغريد بشأن قضايا جنائية تديرها وزارة العدل.

المصدر: RT