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البنتاغون يدافع عن قرار تحويل مليارات الدولارات من ميزانية الدفاع لجدار ترامب

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البنتاغون يدافع عن قرار تحويل مليارات الدولارات من ميزانية الدفاع لجدار ترامب
Reuters JE/JRB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه مارك إسبر
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تمسك وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بقرار تحويل مليارات الدولارات من ميزانية اقتناء الأسلحة والبرامج العسكرية، وتخصيصها للمساعدة في سداد كلفة "جدار ترامب" على الحدود مع المكسيك.

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وقال إسبر في رده على الانتقادات الموجهة لهذا القرار من نواب الكونغرس: "الأمن القومي مستمد من أمن الحدود، والأمن القومي هو مهمتنا... القرار الذي اتخذناه شرعي، ويتوافق مع القانون، ولا يجب أن يفاجئ أحدا".

وأشارت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق إلى أن البنتاغون يتجه للتخلي عن شراء مقاتلات إف-35 وطائرات من دون طيار لتوفير 3.8 مليار دولار إضافية، لصالح الجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بنائه على الحدود مع المكسيك، لوقف الهجرة اللاشرعية.

المصدر: وكالات

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