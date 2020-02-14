 
مباشر
عاجل
حميميم: وزارة الدفاع التركية تقدم معلومات غير دقيقة لأنقرة حول إدلب

حميميم: وزارة الدفاع التركية تقدم معلومات غير دقيقة لأنقرة حول إدلب

أخبار العالم

حميميم: وزارة الدفاع التركية تقدم معلومات غير دقيقة لأنقرة حول إدلب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9p2

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن وزارة الدفاع التركية تزود القيادة التركية بمعلومات غير دقيقة عن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وقال مركز حميميم في بيان صدر اليوم الجمعة: "يلفت مركز مصالحة الأطراف المتناحرة الانتباه إلى أن موظفي وزارة الدفاع التركية يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وشدد المركز على أن "تصريحات غير مسؤولة كهذه لن تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع في إدلب واتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا ولتركيا"

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!