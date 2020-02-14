حميميم: وزارة الدفاع التركية تقدم معلومات غير دقيقة لأنقرة حول إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن وزارة الدفاع التركية تزود القيادة التركية بمعلومات غير دقيقة عن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وقال مركز حميميم في بيان صدر اليوم الجمعة: "يلفت مركز مصالحة الأطراف المتناحرة الانتباه إلى أن موظفي وزارة الدفاع التركية يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

وشدد المركز على أن "تصريحات غير مسؤولة كهذه لن تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع في إدلب واتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا ولتركيا"

يتبع..